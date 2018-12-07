В Польше опрокинулся автобус, десятки человек пострадали

В Польше в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 44 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в Нижней Силезии. По последним данным, транспортное средство съехало с дороги и упало на бок.

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Спасатели рассказали, что 14 человек получили серьезные травмы, а еще 30 более легкие. Также они разыскивают пять человек, которые, согласно списку, ехали в автобусе.

Причины инцидента в данный момент не сообщаются.

В августе СМИ сообщали, что в Польше перевернулся автобус с украинцами, пострадал 51 человек.