По Крымскому мосту с момента открытия движения проехало свыше 3,3 млн машин
С начала запуска автомобильного движения по мосту через Керченский пролив проехало свыше 3,3 млн транспортных средств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».
Отмечается, что в ноябре мостом для проезда в обоих направления воспользовались водители 243 тыс. автомобилей, при чем четверть из них являются водителями грузовиков.
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«В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что железную дорогу к Крымскому мосту перенесут ради уникальной усадьбы.