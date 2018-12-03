По Крымскому мосту с момента открытия движения проехало свыше 3,3 млн машин

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С начала запуска автомобильного движения по мосту через Керченский пролив проехало свыше 3,3 млн транспортных средств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».

Отмечается, что в ноябре мостом для проезда в обоих направления воспользовались водители 243 тыс. автомобилей, при чем четверть из них являются водителями грузовиков.

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«В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что железную дорогу к Крымскому мосту перенесут ради уникальной усадьбы.