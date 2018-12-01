Абэ рассказал о судьбе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что судьбу альянса Nissan, Renault и Mitsubishi определит частный бизнес. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.

По данным агентства, об этом он сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Как отмечается, в свою очередь Макрон выступил за сохранения альянса.

При этом Абэ подчеркнул, что правительства не должны решать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Макрон обсудит с Абэ скандал в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.