В Минтрансе предложили изменить цвет дорожной разметки

В Минтрансе предложили использовать желтую разметку для того, чтобы обозначить линии, которые разделяют встречные полосы на дорогах. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что такая рекомендация была сформулирована в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги», поскольку на трассах желтая разметка будет видна лучше, чем белая.

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Как уточняется, речь идет о двух- и трехполосных дорогах. В Минтрансе подчеркнули, что предложение является рекомендацией, а не обязательным требованием.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу новый ГОСТ дорожной разметки.