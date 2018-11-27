В Минтрансе предложили изменить цвет дорожной разметки
В Минтрансе предложили использовать желтую разметку для того, чтобы обозначить линии, которые разделяют встречные полосы на дорогах. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что такая рекомендация была сформулирована в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги», поскольку на трассах желтая разметка будет видна лучше, чем белая.
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Как уточняется, речь идет о двух- и трехполосных дорогах. В Минтрансе подчеркнули, что предложение является рекомендацией, а не обязательным требованием.
Ранее сообщалось, что в России вступил в силу новый ГОСТ дорожной разметки.