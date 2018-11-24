При падении автобуса в канал в Индии погибли 30 человек

В результате падения пассажирского автобуса в канал на юге Индии погибли 30 человек, в том числе пятеро детей, передает NDTV.

Как отмечается, спасти удалось четверых пассажиров.

По информации очевидцев, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус упал в воду.

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Сообщается, что после падения транспортное средство легло боком на дно, а двери заблокировались, поэтому выбраться удалось немногим.

Ранее в результате аварии с автобусом в Турции погибли семь человек.