Франция выступила за введение временного руководства Renault

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Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что он попросит совет директоров Renault найти замену главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, которого арестовали в Японии по подозрению в махинациях. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Ле Мэр подчеркнул, что временное руководство должно быть введено «как можно быстрее».

Ранее сообщалось, что Гона задержали в Японии. Отмечалось, что его заподозрили в финансовых махинациях: сумма компенсации Гона составляла почти 1,1 млрд иен или около $9,7 млн в 2016 году. В 2017 году он сообщил, что заработал в общей сложности на 33% меньше.