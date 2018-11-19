Россияне выбрали самый опасный вид транспорта
Почти половина россиян назвали маршрутные такси самым опасным видом транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.
По данным агентства, 47% опрошенных считают машрутки самым опасным видом транспорта.
Как отмечается, 38% респондентов назвали самолет наиболее опасным видом транспорта.
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При этот по мнению 23% опрошенных, самым опасным видом транспорта является междугородний автобус.
Ранее сообщалось, что в Москве маршрутка столкнулась с автобусом.