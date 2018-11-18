ГИБДД посчитала погибших на российских дорогах в 2018 году

Около 15 тыс. человек погибли с начала 2018 года на дорогах России в результате дорожно-транспортных происшествий, передает ТАСС со ссылкой на российскую Госавтоинспекцию.

«С начала года произошло более 136 тыс. ДТП, в которых погибли 14,8 тыс. человек, пострадали более 174 тыс.», — рассказали в ГИБДД.

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В ведомстве отметили, что основной причиной аварий является человеческий фактор.

«Самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят в итоге к ДТП, совершенным в нетрезвом состоянии, с превышением скорости, выездом на встречную полосу», — пояснил глава ГИБДД Михаил Черников.

Отмечается, что за 2017 год число погибших превысило 19 тыс. человек.

В воскресенье, 18 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.

Ранее сообщалось, что в Москве уменьшилось число погибших в ДТП за полгода.