На юго-востоке Москвы столкнулись шесть машин
В районе Марьино на юго-востоке Москвы произошло столкновение шести автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.
Как отмечается, в результате столкновения один человек получил ранения.
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«В районе дома 24 по улице Верхние Поля произошло ДТП с участием шести автомобилей. В результате происшествия один человек получил травмы», — сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Ранее сообщалось, что в Дагестане в ДТП пострадали семь человек.