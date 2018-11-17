На юго-востоке Москвы столкнулись шесть машин

В районе Марьино на юго-востоке Москвы произошло столкновение шести автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.

Как отмечается, в результате столкновения один человек получил ранения.

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«В районе дома 24 по улице Верхние Поля произошло ДТП с участием шести автомобилей. В результате происшествия один человек получил травмы», — сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в ДТП пострадали семь человек.