Внедорожник наехал на пешеходов с коляской на тротуаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель внедорожного автомобиля сбил троих пешеходов на тротуаре, включая ребенка в коляске, заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает РИА «Новости».

«Водитель Honda CR-V, мужчина 1968 года рождения по имени Владимир, возможно, чтобы объехать пробку, выехал на пешеходную зону, в результате протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб. В результате аварии пострадали три человека: мальчик в возрасте двух-трех лет, его мама, которая стояла с коляской на перекрестке, и мужчина», — сказал Горелых.

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По его словам, водитель не получил серьезных травм и находится в полушоковом состоянии на месте происшествия. ДТП произошло около 7.00 мск.

«При опросе полицейским он пояснил, что, оказавшись на пешеходной зоне, якобы перепутал педали газа и тормоза, поскольку Honda — машина с автоматической коробкой передач», — добавил представитель МВД.

Он также рассказал о том, что виновник ДТП получил права в 2011 году и имеет два штрафа.