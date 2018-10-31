В Ивановской области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
В МЧС проинформировали о ДТП в Ивановской области, при котором пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел в городе Тейково. На улице Шоссейная автобус столкнулся с грузовиком. После столкновения грузовой автомобиль перевернулся.
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«В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе водитель грузовика», — рассказал источник в ведомстве.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Татарстане при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек.