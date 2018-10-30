Медведев утвердил правила компенсации автопрому затрат на производство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий автоконцернам и производителям компонентов на компенсацию части затрат при производстве автомобилей, узлов и агрегатов к ним. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами, компаниям, у которых есть действующие соглашения о промсборке, гарантируется государственная поддержка в размере до 90% средств, потраченных на закупку комплектующих с 1 января 2018 года.

Отмечается, что при расчете объема субсидии не будут учитываться расходы, компенсируемые программой поддержки выпуска автомобилей, которые соответствуют нормам Евро-4 и Евро-5.