Источник: в Татарстане при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек

В Агрызском районе республики Татарстан столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате аварии погибли пять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Подчеркивается, что среди жертв ДТП трое детей и двое взрослых.

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«В населенном пункте Кичкетан Агрызского района столкнулись легковушка и грузовик. Погибли пять человек, в том числе трое детей», — сказал представитель экстренных служб Татарстана.

Он отметил, что обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в результате столкновения трех автомобилей в больницу попали семь человек.