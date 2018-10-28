Пять человек пострадали в ДТП на Савеловской эстакаде

На улице Сущевский Вал, рядом с Савеловским вокзалом, произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, в результате которого пострадали пять человек, сообщили в управлении ГИБДД по Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

«По предварительной информации, около 7:00 на Савеловской эстакаде произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате аварии травмы получили пять человек. Движение в сторону ул. Сущевский Вал в районе ДТП затруднено, просим водителей выбирать пути объезда», — рассказали в ГИБДД.

На месте происшествия находятся сотрудники городских оперативных служб.