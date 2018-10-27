На МКАД ограничено движение после ДТП с пятью автомобилями

В московском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП с участием пяти транспортных средств на МКАД, в котором пострадал один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел на 89 км дороги.

«В настоящее время движение в районе аварии затруднено: из пяти полос сейчас едут три», — рассказали в ведомстве.

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В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Бессоновском районе Пензенской области произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузового автомобиля с прицепом.