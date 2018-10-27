В Казани чистивший канализацию «КамАЗ» провалился под землю

Колонна строительной техники во время церемонии открытия моста через Керченский пролив, 15 мая 2018... Трансляция Первого канала

Автомобиль «КамАЗ», который занимался чисткой канализационного коллектора на дороге в Казани, провалился под землю, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Как отмечается, просадка грунта под грузовым автомобилем произошла на проспекте Амирхана в субботу в 9.01 (время совпадает с московским).

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По имеющимся данным, на месте происшествия было выставлено временное ограждение, автокран оперативно извлек спецмашину из провала. Подчеркивается, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Турции две женщины, которые остановились поболтать, провалились под землю.