В Казани чистивший канализацию «КамАЗ» провалился под землю

Автомобиль «КамАЗ», который занимался чисткой канализационного коллектора на дороге в Казани, провалился под землю, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Как отмечается, просадка грунта под грузовым автомобилем произошла на проспекте Амирхана в субботу в 9.01 (время совпадает с московским).

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По имеющимся данным, на месте происшествия было выставлено временное ограждение, автокран оперативно извлек спецмашину из провала. Подчеркивается, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Турции две женщины, которые остановились поболтать, провалились под землю.