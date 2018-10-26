Кабмин разрешил признавать пьяными сбежавших с места ДТП водителей

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому водителей, которые скрылись с места ДТП, разрешено признавать пьяными «по сумме доказательств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Кабмин.

Как отмечается, ранее Конституционный суд России признал не соответствующим Конституции право судов устанавливать факт опьянения только по факту обнаружения в крови алкоголя или наркотических веществ либо зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования. Согласно решению КС, теперь водителей смогут признавать пьяными «по совокупности иных доказательств».

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Также сообщается, что для водителей, скрывшихся с места ДТП, будет ужесточена уголовная ответственность при условии тяжких последствий.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав, согласно которым водители, которых лишили прав за пьяную езду, смогут вернуть документ только на основании медицинского освидетельствования.