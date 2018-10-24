Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве вечером в среду, 24 октября, достигли 9 из 10 возможных баллов из-за дождя. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на юго-востоке, востоке, северо-востоке и севере Садового кольца на внешней и внутренней стороне.

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Движение автомобилей также затруднено на Большом Каменном мосту, улице Большая Якиманка и Кремлевской набережной.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили жителей Москвы о мокром снеге и гололедице.