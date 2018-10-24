В США в ДТП попал автобус со школьниками, есть пострадавшие

Власти штата Алабамы проинформировали о ДТП, в результате которого погиб один человек и пострадали еще 11. Об этом сообщает AL.com.

Отмечается, что инцидент произошел в 05.25 мск в округе Талладига, когда две группы школьников на автобусе возвращались после соревнования по футболу.

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Согласно имеющейся информации, в салоне находились примерно 30 человек. В результате произошедшего пострадали восемь детей и трое взрослых, также погибла 31-летняя женщина, которая находилась за рулем легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 24 человека пострадали в аварии с автобусом.