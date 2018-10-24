Под Рязанью при столкновении микроавтобуса и водовоза пострадали девять человек

При столкновении микроавтобуса и водовоза в Рязанской области пострадали девять человек, двое из них находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления регионального МВД.

Представитель рассказал, что в районе «города мастеров» столкнулись микроавтобус Citroen и водовоз.

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«Водовоз поворачивал налево, когда он совершал маневр, по предварительным данным, допустил технические нарушения. Citroen, который ехал сзади, в него врезался. Девять пострадавших, в том числе водитель», — сообщил представитель ведомства.

Позднее представитель регионального минздрава добавил, что трое пострадавших госпитализированы, двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек.