В Ленобласти 24 человека пострадали в аварии с автобусом

В результате аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области пострадали 24 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

По данным полиции, водитель внедорожника Mitsubishi столкнулся с ехавшим в попутном направлении автобусом ПАЗ. В результате столкновения автобус съехал в кювет.

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«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 24 пассажира ПАЗ», — говорится в сообщении.

Число пострадавших и степень тяжести травм уточняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель BMW врезался в маршрутку и скрылся с места ДТП.