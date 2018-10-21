После ДТП на Волгоградском проспекте пострадавших детей эвакуировал вертолет

В московском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП на Волгоградском проспекте, после которого двух пострадавших детей доставили в больницу на санитарном вертолете. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел на Волгоградском проспекте около д. 117, корп. 3.

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«В результате ДТП три человека пострадали, двое из которых несовершеннолетние дети», — рассказали в ГИБДД.

По словам источника в экстренных службах, пострадавших в ДТП детей на вертолете доставили в больницу им. Г.Сперанского.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске джип въехал в автобус.