В Хабаровске джип въехал в автобус

В результате столкновения внедорожника и автобуса в Хабаровске пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

Представитель ведомства рассказал, что авария произошла поздно вечером в пятницу, 19 октября.

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По его словам, водитель внедорожника на нерегулируемом перекрестке улицы Волочаевской и Уссурийского бульвара не уступил проезжую часть автобусу, который двигался по улице Волочаевской, и допустил столкновение.

«После удара автобус опрокинулся за пределы проезжей части, из-за чего был поврежден дорожный знак и рекламный щит», — сказал представитель.

В ведомстве также рассказали, что при аварии ранения получили водитель джипа и четыре пассажира автобуса. Отмечается, что у некоторых пассажиров зафиксированы переломы.

По факту инцидента ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске произошло ДТП с тремя автобусами.