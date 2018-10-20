В Гродно девушка перешла дорогу кортежу Лукашенко

В белорусском городе Гродно девушка, переходившая дорогу, не пропустила кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Портал NewGrodno опубликовал видеозапись, на которой видно, как девушка переходит дорогу на зеленый сигнал светофора, пропустив только первый автомобиль из колонны.

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При этом портал отмечает, что сам Александр Лукашенко должен приехать в Гродно на следующий день после инцидента, и кортеж проехал по предполагаемому пути его следования.

Ранее сообщалось, что кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП.