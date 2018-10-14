В Турции около 20 нелегалов погибли в перевернувшемся грузовике

По меньшей мере 19 нелегальных мигрантов погибли в результате инцидента с грузовым автомобилем в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщает агентство DHA.

По данным агентства, водитель грузовика по невыясненным причинам не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Отмечается, что прибывшие на место спасатели доставили раненых в местные больницы. Водитель получил ранения, но выжил.

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В данный момент турецкие правоохранители ведут расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Турции перевернулся автобус со школьниками.