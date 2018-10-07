В ГИБДД раскрыли подробности наезда микроавтобуса на пешеходный переход в Москве

В микроавтобусе, наехавшем на пешеходный переход в Москве, находилась семья из семи человек, передает РИА «Новости» со сслкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

По данным ведомства, после аварии три человека были госпитализированы.

«Всего в машине было 7 человек, члены семьи, трое из них госпитализированы», — рассказали в ГИБДД.

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Подчеркивается, что водитель микроавтобуса в момент аварии был трезв. На месте ДТП работают полицейские.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших в аварии с микроавтобусом двое детей.