В ГИБДД назвали причину ДТП с 13 погибшими под Тверью

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В ГИБДД назвали причину ДТП в Тверской области, в котором, по предварительной информации, погибли 13 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника в ведомстве, инцидент произошел из-за того, что микроавтобус Ford выехал на встречную полосу.

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Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места аварии у села Некрасово в Тверской области.

ДТП произошло утром 5 октября на трассе Тверь — Ржев рядом с селом Некрасово. Автобус «ЛиАЗ» и микроавтобус Ford Transit столкнулись лоб в лоб.