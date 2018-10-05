СБУ завела дело из-за поставок украинского щебня для постройки Крымского моста

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство по факту причастности украинской компании к поставкам щебня для строительства Крымского моста. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что дело открыто по третьей части ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя).

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По данным СБУ, украинское предприятие нелегально добывало и поставляло щебень для строительства Крымского моста. В ведомстве также рассказали, что сотрудники СБУ провели обыски в администрациях карьеров и квартире директора предприятия и изъяли договоры и грузовые таможенные декларации.

Ранее сообщалось, что пролет Крымского моста упал в воду.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.