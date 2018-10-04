Пролет Крымского моста упал в воду
Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в воду, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
«В процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье», —сообщили в информационном центре «Крымский мост».
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По данным инфоцентра, опоры моста повреждены не были. Вскоре упавший пролет извлекут из воды, а на его место установят новый пролет — это займет около месяца.
Ранее на мосту через Керченский пролив открылось движение грузового транспорта.