Под Брянском в ДТП с трактором погибли четыре человека

В управлении МВД по Брянской области проинформировали о ДТП с участием трактора, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 6.40 мск в Мглинском районе. Автомобиль «ВАЗ-21093», за рулем которого находился 39-летний водитель, на 36-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин» столкнулся с трактором, а затем съехал в кювет.

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«В результате ДТП водитель и трое пассажиров, в числе которых двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались на месте», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что водитель машины «ВАЗ-21093» уже не раз привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и был лишен права управлять автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Казани автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие.