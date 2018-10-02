В результате ДТП с маршруткой в Саранске пострадали 10 человек

В результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой в Саранске пострадали 10 человек. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Республике Мордовия.

Инцидент произошел вечером 1 октября. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу пассажирской «Газели» при повороте налево, в результате чего произошло столкновение.

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«На данный момент установлено, что травмы и ушибы получили 9 пассажиров газели и водитель автомашины «ВАЗ-21102». После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, пострадали два человека.