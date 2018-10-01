Несколько сотен грузовиков проехали по Крымскому мосту за первые часы

За первые восемь часов, прошедшие с момента снятия ограничений для движения грузового транспорта по мосту через Керченский пролив проехали более 700 грузовиков, передает РИА «Новости».

«Первого октября с 00.00 по 08.00‬ по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань — 324 грузовика, в Керчь — 382 грузовика», — рассказали сотрудники инфоцентра «Крымский мост».

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Чаще всего за это время по мосту проезжали грузовики весом более 30 тонн, их было замечено более 560 единиц.

Ранее сообщалось, что Крымский мост открыли для грузового транспорта.