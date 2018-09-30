В Москве в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
В Москве в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, на момент аварии в маршрутке находились 18 человек.
Как отмечается, ДТП произошло на Новорижском шоссе.
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При этом один из пострадавших был доставлен в больницу медицинским вертолетом.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Москве на пересечении Боровского и Киевского шоссе произошла авария, для эвакуации пострадавших вылетели два вертолета.