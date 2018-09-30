В Москве в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

В Москве в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на момент аварии в маршрутке находились 18 человек.

Как отмечается, ДТП произошло на Новорижском шоссе.

Реклама

При этом один из пострадавших был доставлен в больницу медицинским вертолетом.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве на пересечении Боровского и Киевского шоссе произошла авария, для эвакуации пострадавших вылетели два вертолета.