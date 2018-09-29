Солдаты НАТО прибыли к заблокированной сербами автотрассе на границе с Косово

Сербы заблокировали грузовыми автомобилями проезд по магистральной автотрассе Косовская Митровица – Рибарич в городе Зубин Поток, передают Новости.rs.

Сообщается, что к месту также прибыли автомобили из состава международных сил США под руководством НАТО, которые несут ответственность за обеспечение стабильности в Косово.

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Сербы заблокировали проезд к озеру Газиводе и расположенной на нем ГЭС в знак протеста против проведения учений косовского спецназа. По словам сербов, к косовским силовикам прибыло подкрепление из Албании.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует в ходе ближайшей встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудить ситуацию, которая складывается в Косово.