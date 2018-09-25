СМИ: в России внедрят систему распознания лиц в общественном транспорте

Заместитель главы Минстроя Андрей Чибис заявил «Известиям», что ведомство планирует включить биометрическую систему распознавания лиц в стандарт «смарт-сити» для российских городов.

По его словам, технологию распознания лиц удобно применять в общественном транспорте, чтобы автоматически взимать плату за проезд. Он отметил, что для реализации проекта Минстрой привлечет китайские компании, включая Huawei. Чибис добавил, что если система успешно пройдет испытания, то она ляжет в основу стандарта «смарт-сити».

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«Насколько я знаю, сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается», — сказал Чибис.

Он подчеркнул, что система распознания лиц могла бы автоматически подавать сигнал для списания денег с банковского счета пассажира, что ускорило бы время посадки.

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