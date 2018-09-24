В Петербурге у молодого пенсионера угнали новенький Lexus за 7 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у местного пенсионера люксового внедорожника Lexus LX 570. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 58-летний мужчина, представившийся журналистам пенсионером с Невского проспекта, обратился к правоохранителям вечером 23 сентября. По его словам, в течение 40 минут, с 20:00 до 20:40, с парковки торгового комплекса «Континент», что на Байконурской улице в Приморском районе города у него пропал автомобиль.

Реклама

Внедорожник черного цвета был выпущен в 2018 году. Штатная и дополнительная сигнализации его не спасли. Место угона под обзор видеокамер не попадает.

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (статья 158, часть 4, пункт «б», УК России). Ущерб от пропажи «Лексуса» заявитель оценил в 7 миллионов рублей. Автомобиль был застрахован по каско.