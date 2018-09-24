В Приморье в «лобовом» столкновении с «КамАЗом» погибли два человека

Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате встречного столкновения иномарки и «КамАЗа» в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по региону.

В ведомстве отметили, что одной из погибших оказалась 14-девочка, которая сидела на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.

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По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом».

Также стало известно, что мужчина, находившийся за рулем, и 32-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Подчеркивается, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего и превышение скорости.