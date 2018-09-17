Медведев пообещал ужесточить ответственность за нарушение ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) будет усилена. Слова премьера передает РИА «Новости».

По словам Медведева, усиление ответственности за нарушение ПДД произойдет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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«В части безопасности дорожного движения будет усилена ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения», — сказал Медведев во время заседания президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что усиление ответственности произойдет «с упором на профилактику нарушений». Также он пообещал оснастить профильные службы «передовым оборудованием» и техническими средствами контроля нарушений.

Ранее Медведев призвал следить за ситуацией на рынке бензина.