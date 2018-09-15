В Ингушетии в ДТП погибли шесть человек
В Ингушетии в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным агентства, при аварии также пострадали три человека.
Как отмечается, ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ» в районе аэропорта «Магас» .
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При этом в результате аварии погиб годовалый ребенок.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Италии в результате ДТП с участием туристического автобуса пострадали 20 человек.
Как отмечалось, автобус столкнулся с грузовым автомобилем.