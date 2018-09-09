Советник рассказал о самочувствии Додона после ДТП
Президент Молдавии Игорь Додон чувствует себя хорошо после ДТП, в которое попал его кортеж на трассе Кишинев-Калараш, сообщил советник главы государства Максим Лебединский в своем фейсбуке.
«Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, врачебное вмешательство не потребовалось», — написал Лебединский.
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По его словам, причиной ДТП стало врезавшееся в кортеж транспортное средство, водитель которого нарушал правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что Додон был доставлен в больницу после ДТП.