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Эстонии разрешили использовать замороженные активы России

Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов

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Depositphotos

Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS со ссылкой на решение правительства страны.

«Разработка правовых норм по использованию замороженных активов — сложная задача, над которой работают несколько стран — союзников [по НАТО. — «Газета.Ru»] и международные организации, и Эстония играет здесь роль новатора», — заявил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет рассматривать любое посягательство на замороженные активы на Западе как элемент гибридной войны и эскалации.

14 мая агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Европе сообщало, что Совет Евросоюза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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