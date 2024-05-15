Президент России Владимир Путин поблагодарил командующих войсками военных округов за боевую работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что российские войска каждый день улучшают положение по всем направлениям. Работа ведется по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки и Генеральным штабом, и «все-все поставленные задачи выполняются».

Российский президент также подчеркнул, что РФ пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, но ничего не вышло.

«Мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил», — поделился Путин в ходе встречи с командующими войсками военных округов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины.

Потери украинских войск составили до 175 военнослужащих, а также пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.