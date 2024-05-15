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Финская Metsä Group продала свой российский бизнес и ушла из страны

Финский лесопромышленный концерн Metsä Group распродал все свои активы в России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Финский лесопромышленный концерн Metsä Group объявил о завершении сделки по продаже своего российского бизнеса. Новым владельцем активов стала группа компаний «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП), следует из пресс-релиза холдинга.

В результате к ВЛП перешли четыре «дочки» Metsä Group: ООО «Мется Свирь», ООО «Мется Форест Санкт-Петербург», ООО «Мется Форест Подпорожье» и ООО «Мется Борд Рус». Детали соглашения, учитывая стоимость, не разглашаются.

«В результате завершенной сделки Metsä Group больше не владеет активами в России», — сообщила финская компания.

Свою деятельность в стране европейский концерн прекратил еще в 2022 году.

В прошлом месяце власти РФ разрешили немецкому производителю модной одежды Hugo Boss продать российский бизнес «Стокманну».

Ранее крупный французский банк Societe Generale резко сократил связанные с Россией рисковые активы.

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