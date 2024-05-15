Виктория Боня рассказала о переезде и ограблении во Франции

Телеведущая и блогерша Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в конце этой недели вернется в Монако.

Боня также планирует посетить Каннский фестиваль. Знаменитость долгое время не могла вернуться в Монако из-за проблем с ВНЖ. Она рассказала, что ее длительное ожидание документов вызвало много споров и «злорадства» в сети. Также на фоне этого, по словам телеведущей, возникло множество слухов. Единственным, что оказалось правдой, было то, что Боня жила на территории Франции. Она опровергла, что ее могут «выгнать» из Монако.

«Хочу напомнить, что моя дочь монегаска (гражданка Монако) и меня не могут «выгнать», как бы этого кто-то не хотел», — рассказала блогерша.

Боня заявила, что проживала во французском городе, который находится в «пяти минутах» от Монако — Кап-д'Ай.

«Именно поэтому это стало причиной того, что я не смогла своевременно продлить вид на жительство. Все остальное — это лишь домыслы...» — отметила телеведущая.

Боня призналась, что этим летом планирует переехать в Монако из-за законов страны.

«Может, это и к лучшему, ведь меня три раза ограбили, пока я жила на территории Франции», — поделилась блогерша.

Ранее Алена Водонаева рассказала, как хотела напоить Боню слабительным в «Доме-2».