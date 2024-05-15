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Ученые нашли похожую на Землю планету на орбите ультрахолодной звезды

NatAstro: открыта экзопланета, вращающаяся вокруг звезды вдвое холоднее Солнца

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Massachusetts Institute of Technology

Международная группа астрономов проекта SPECULOOS обнаружила новую экзопланету SPECULOOS-3b в 55 световых годах от нашего мира. Она сравнима с Землей по своим размерам, но находится на орбите ультрахолодного красного карлика. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Команда SPECULOOS специализируется на поиске экзопланет, вращающихся вокруг самых холодных и тусклых звезд.

Как показали наблюдения, SPECULOOS-3b расположена очень близко к своему светилу, за счет чего полный оборот вокруг звезды занимает всего 17 земных часов. Сама звезда вдвое холоднее нашего Солнца, в десять раз уступает ему по массе и в 100 раз менее ярка.

Из-за близости к звезде вращение SPECULOOS-3b заблокировано приливными силами, поэтому на ней нет смены времени суток.

По словам профессора экзопанетологии из Бирмингемского университета и члена команды SPECULOOS Амори Трио, изучение ультрахолодных и тусклых звезд очень перспективно для исследования космоса по двум причинам: они распространены во Вселенной и обладают очень долгим сроком жизни, достигающим 100 млрд лет.

В будущем намерены изучить состав планеты SPECULOOS-3b и оценить потенциал ее атмосферы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Ранее ученые обнаружили горячую суперземлю в соседней звездной системе.

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