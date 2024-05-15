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В Германии рассказали о продвижении российских войск в районе Волчанска

Журналист Репке: ВС России заняли северную часть Волчанска в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и обходят город с востока. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке, его слова в Telegram-канале приводит издание BILD.

По информации эксперта, ВС РФ вошли в северную часть Волчанска, бои идут в районе мясокомбината.

«Российские военные пытаются обойти город в четырех километрах к востоку. Они смогли перерезать дорогу из Волчанска в Тихое. В окрестностях Волчанска ВС России заняли села Плетеневка, Огурцово, Гатище и Бугроватка», — сказал Репке.

15 мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких населенных пунктов вблизи города.

Накануне глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит российским войскам продолжить успешное продвижение в южном направлении. По словам главы харьковской ВГА, в данный момент сложно оценить насколько сильно повреждена инфраструктура города — понять это можно будет только после поражения и отступления украинских войск из города.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.

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