В Москве ученики школы отравились пиццей в столовой

Школьники из Москвы отравились в столовой учебного заведения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в школе на Волжском бульваре. По данным собеседника, у пяти человек обнаружили пищевое отравление. Наиболее вероятно, причиной стала съеденная в столовой пицца.

Никого из пострадавших не госпитализировали по решению родителей. На данный момент учащиеся находятся дома, под наблюдением.

В школе пока что ситуацию не прокомментировали.

До этого в Воронежском институте МВД произошло массовое отравление студентов. В период с 9 по 10 мая 40 человек обратились за помощью. При этом в больницу попали только семь, остальных направили на амбулаторное лечение.

О том, что стало причиной отравления, не сообщается. По данным СМИ, на данный момент все курсанты находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Москве годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками матери.