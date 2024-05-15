Хуситы ударили по эсминцу США

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло ракетный удар по эсминцу Соединенных Штатов в Красном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя хуситов Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели боевую операцию, в ходе которой нанесли удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому эсминцу Mason в Красном море», — рассказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Помимо этого, как отметил представитель хуситов, йеменские повстанцы нанесли удар по торговому судну Destiny, шедшему в порт Израиля. По обоим объектам — Destiny и Mason — были зарегистрированы попадания.

До этого США уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший повстанцам-хуситам, над Аденским заливом.

В контексте обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили о своем намерении наносить удары по судам, связанным с Израилем, в водах Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб до прекращения военных действий. С начала ноября прошлого года хуситы осуществили атаки на множество гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее США и Британия нанесли серию ударов по йеменскому аэропорту Ходейды.