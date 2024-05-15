В «Спартаке» заявили о проваленном сезоне

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов после поражения от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России заявил, что клуб провалил сезон. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Можно ли после поражения от «Балтики» сказать, что «Спартак» провалил сезон? Да. Мы хотим выигрывать и Кубок, и чемпионат. Не получилось ни того, ни другого», — сказал Маслов.

Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

В суперфинале Кубка России «Балтика», которую возглавляет Сергей Игнашевич, сразится с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. Первая встреча команд, состоявшаяся в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало — 20:45 по московскому времени.

Ранее «Спартак» сделал официальное заявление после вылета из Кубка России.