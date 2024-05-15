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Партизаны раскрыли данные о численности гарнизона ВСУ в Херсоне

«Херсонское сопротивление»: гарнизон ВСУ в Херсоне составляет две тысячи военных

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РИА Новости

Командир отряда партизан «Херсонское сопротивление» заявил, что в Херсоне находятся около двух тысяч украинских военных, остальные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточены в пригороде. Об этом пишет ТАСС.

«В Херсоне в последнее время военных стало относительно немного, фактически они базируются в пригородах. <…> Сам гарнизон в Херсоне — это максимум 2 000 человек, и они очень раскиданы по разным местам дислокации», — сказал он.

До этого подпольщики рассказали, что украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны. По их словам, Киев осознает перспективы скорой сдачи города, в связи с чем хочет «успеть выжать максимум, позабирать на фронт всех мужчин».

10 мая командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» сообщил, что ВСУ открывают огонь по мирным жителям Херсона, которые пытаются покинуть город и попасть на контролируемый Россией левый берег Днепра.

Ранее украинский журналист заявил, что офицеры ВСУ боятся докладывать о ходе сражений.

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